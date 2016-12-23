В четверг, 22 декабря, Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову (Александру Иванову) виновной в двух попытках присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Тройка судей приговорила девушку к 4,5 года заключения. Срок наказания она будет отбывать в колонии общего режима.

В этот срок будет засчитано время (один год и два месяца), которое девушка уже провела в следственном изоляторе во время следствия и суда.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил журналистам, что уже обжаловал приговор. «Срок, который назначил суд, чрезмерно жестокий», — пояснил защитник. Он отметил, что Караулова уже встретила один Новый год в СИЗО и теперь ей предстоит встретить как минимум еще один.

Решение суда Караулова приняла спокойно, на вопрос судей ответила, что приговор ей понятен и вопросов к суду нет.

Вменяемая и адекватная

Зал суда в четверг был заполнен журналистами. Родственники заняли первые лавочки в суде, прямо напротив судей. Сама Иванова, с вечерним макияжем и в ярко-бирюзовом платье, перед началом заседания тихо сидела в стеклянном «аквариуме» для подсудимых.

Трое судей вышли в зал с задержкой в десять минут. Почти сразу же они объявили, что считают Караулову виновной в инкриминируемых ей преступлениях.

«Виновность Карауловой подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», — объявил суд.

После этого суд перешел к оглашению показаний свидетелей и родственников. Так, судьи зачитали показания матери Карауловой, которая рассказывала, что ее дочь держала в секрете свои планы отправиться в Сирию. И то, что девушка вылетела из Москвы в Турцию, она установила с помощью переписки дочери в социальных сетях. Суд учел и показания отца подсудимой Павла Караулова, который настаивал, что после возвращения на родину все контакты его дочери с вербовщиками проходили под контролем сотрудников спецслужб.

Но судьи указали, что летом 2015 года Караулова действительно возобновила переписку с вербовщиками по просьбе сотрудников спецслужб, однако при этом пыталась подавать своему собеседнику знаки, что их разговор контролируется силовиками.

Отдельно судьи отметили, что признают Караулову вменяемой, а отказ от первоначальных признательных показаний расценили как попытку избежать уголовной ответственности. «Суд считает достоверными признательные показания Ивановой (Карауловой)», — подвели итог судьи. Суд также критически отнесся к заявлениям Карауловой о том, что она не знала, что «Исламское государство» является террористической организацией, и не понимала значение слов «моджахед» (воин в исламе) и «джихад» (понятие в исламе — борьба за веру).

Благодаря Богу и спецслужбам

В мае 2015 года отец исчезнувшей студентки Павел Караулов организовал массовые поиски дочери. Как оказалось, девушка связалась с вербовщиками и улетела из Москвы в Стамбул, где ее встретили сопровождающие.

Сначала, как рассказывала в суде сама Караулова, ее отвезли на конспиративную квартиру в Стамбуле, а потом на автобусе вместе с группой других женщин отправили в приграничный с Сирией город Килис.

Спустя несколько дней ее поймали пограничники при попытке вместе с группой нелегалов перейти турецко-сирийскую границу по полям.

Из миграционного центра в городе Батман в Турции Караулову забрал отец. По словам девушки, по возвращении в Москву ее допрашивали представители спецслужб, а потом отправили на реабилитацию в психиатрическую больницу.

Но в августе, как следует из материалов дела, Караулова вновь вышла на связь с вербовщиками. Она сменила имя на Александру Иванову, получила новый загранпаспорт и собиралась повторно попасть в Сирию, считает сторона обвинения.

Как рассказывал в суде прокурор Михаил Резниченко, во второй раз девушка намеревалась присоединиться к диверсионной группе, которая отвечала за подготовку террористов-смертников.

Сама Караулова в суде категорически отрицала, что собиралась воевать на стороне террористов. Она настаивала, что ехала в Сирию исключительно по любви, чтобы найти там своего возлюбленного, с которым переписывалась до этого три года. Караулова утверждала, что не знала, что контактировала с профессиональным вербовщиком Айратом Саматовым, а думала, что общается с молодым человеком — Владом из Подмосковья, очарованным идеями ислама.

Выступая с последним словом подсудимой, Караулова называла свой поступок «юношеским бунтом» и побегом из дома. Говорила, что сделала большую ошибку, благодарила родителей, Б​ога и спецслужбы за то, что вернули ее домой.

Сразу же после задержания в октябре 2015 года Караулова признавала вину и говорила, что считала радикальную идеологию запрещенной террористической организации правильной.

Видео РБК Последнее слово Карауловой

Источник РБК

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