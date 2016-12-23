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До смерти забили старушку, ветерана войны, из-за денег в Воронежской области

В Воронежской области вынесен приговор мужчине, признанному виновным в разбое и жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в главке СКР в четверг, 22 декабря.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего жителя Новоусманского района Воронежской области Алексея Власова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

— Следствием и судом установлено, что 25 июля 2015 года Власов вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки в районе Чернавского моста города Воронежа. Желая продолжить распитие спиртного и не имея на это денежных средств, они решили совершить убийство пенсионерки с целью завладения ее имуществом. Прибыв к жилищу пожилой женщины, они представились ее родственниками и незаконно проникли в квартиру, где повалили пенсионерку на пол и, удерживая ее, потребовали передачи им денежных средств. 89-летняя женщина сообщила об отсутствии денег, попытавшись оказать сопротивление и позвать на помощь. В ответ мужчины подвергли беспомощную пенсионерку жестокому избиению, нанося множественные удары руками и ногами в область головы, шеи, туловища и конечностей. При этом они поочередно удерживали потерпевшую в лежащем положении на полу, чтобы лишить возможности оказывать сопротивление, закрывая ей рукой рот, чтобы не дать возможности позвать на помощь жильцов соседних квартир. Затем они накрыли ей лицо подушкой и удерживали до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни, — рассказали подробности в СК.

После этого злоумышленники обыскали квартиру потерпевшей, но не найдя денежных средств и иного ценного имущества, похитили из ее жилища юбилейные медали, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны. Затем, скрывшись с места преступления, направились в Московскую область.

В течение нескольких месяцев уголовное дело оставалось нераскрытым, следователями совместно с полицейскими велась тщательная и кропотливая работа, позволившая установить лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались жители Воронежской области и города Астрахани. Они были объявлены в федеральный розыск. В ноябре 2015 года установлено местонахождение Власова в городе Москве. Он был доставлен к следователю, где был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. При проведении первоначальных следственных действий он дал показания, в которых изобличил себя и своего знакомого. Данные показания подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В дальнейшем Власов дал показания о том, что убийство и разбойное нападение он совершил один, без своего товарища. При предъявлении окончательного обвинения он вину не признал, от дачи показаний отказался.

Вместе с тем, следователем собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных судебных экспертиз, позволившие изобличить обоих обвиняемых в совершении данных преступлений. В отношении второго обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, его розыск продолжается.

Приговором суда Власову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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До смерти забили старушку, ветерана войны, из-за денег в Воронежской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [09:10]

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