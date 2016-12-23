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Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин.
«На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства, передает «Интерфакс».
«В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий», — отметил глава российского государства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [09:10]
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