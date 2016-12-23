Книгу с фотографиями старого города к 300-летию Бердска выпустил ИД «БукЪвица». Большая часть тиража быстро разошлась — бердчане заранее заказывали книги и ждали их с нетерпением. Осталось 40 экземпляров, которые все еще ждут своих счастливых обладателей. Успейте купить памятный подарок своим близким.

Цена одной книги – 1500 рублей. Предлагаем несколько вариантов оплаты. Но хотим сразу обратиться к вам, уважаемые бердчане. Так как мы не планировали вкладывать деньги в это издание, просим вас как можно скорее сделать заказ в виде оплаты. Расскажите о возможности стать обладателем фолианта своим коллегам, друзьям, родственникам. Уникальный фотоальбом могут заказать предприятия, и дарить книгу в поездках/командировках, гостям или сотрудникам. При заказе 10 и больше книг мы готовы дать скидку – 5%.

Варианты оплаты: 1. За наличный расчет в редакции по адресам: Бердск, ул. К. Маркса,24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина,38 – вход с заднего фасада здания. 2. Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 300 лет». ООО «Издательский дом «БукЪвица» Юридический и фактический адрес: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2; Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22. допофис: ул. Ленина, 38. Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51 2-15-51 — можно заказать счет и договор. E-mail: bkurer@mail.ru БИК 045004775 Новосибирский филиал ПАО «МДМ Банк» г. Новосибирск к/с 30101810850040000775 р/с 40702810216120000658 ИНН 5445123327 КПП 544501001 ОКПО 95485218 ОГРН 1065445012907 Директор: Коморникова Галина Владимировна 3. Вариант третий. Перечислить деньги на карту №4276 8440 1909 1537 главного редактора Галины Коморниковой в Сбербанке. Указав назначение платежа «Книга Бердск. 300 лет». Ждем вас!

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