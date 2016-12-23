Задачи отрасли образования региона, запланированные на 2016 год, успешно реализованы, сообщил министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-конференции 22 декабря.

Как отметил министр, за последние три года в Новосибирской области наблюдается рост бюджета отрасли образования. Объем расходов министерства в 2016 году составил 22,8 млрд рублей, что на 6,7% выше уровня 2015 года. В 2017 году бюджет министерства увеличится до 24,3 млрд рублей. Более 90 % бюджета отрасли образования составляет заработная плата ее работников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2016 году были полностью выполнены майские Указы Президента РФ об обеспечении средней заработной платы педагогов школ и дошкольных образовательных организаций Новосибирской области не ниже уровня достигнутого в 2015 году, велась активная работа по развитию инфраструктуры образовательных организаций, созданию безопасных условий для обучения и подвоза детей.

«В 2016 году, как и в предыдущие годы, мы развивали инфраструктуру дошкольного образования. Построено четыре детских сада на 690 мест. В 2016 году проведён капитальный ремонт Криводановской школы в Новосибирском районе, в рамках федеральной программы содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях построена школа в микрорайоне Горский города Новосибирска на 550 мест. Одним из необходимых условий, обеспечивающих доступность образования, является организация подвоза детей. В 2016 году в школы региона было поставлено 52 новых автобуса, на эти цели из областного бюджета было направлено 75 млн рублей. На сегодняшний день все школьные маршруты обслуживает транспорт не старше 10 лет. В 2017 году в областном бюджете на замену 70 автобусов старше 10 лет предусмотрена сумма в размере 108 млн рублей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Результаты работы системы общего образования Новосибирской области в целом можно считать стабильно позитивными. Это подтверждают показатели участия школьников в олимпиадах, положительная динамика результатов федеральных оценочных процедур, результаты государственной итоговой аттестации. Развивается сеть специализированных классов – с предыдущего учебного года их число увеличилось с 228 до 240. В проекте участвуют 68 образовательных организаций из 14 муниципальных образований. По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного образования составляет 86%, что превышает общероссийский показатель на 17%. При этом охват детей кружковой работой в сельской местности составляет более 80%.

Как сообщил министр, в 2017 году в регионе будет реализована модель контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода. В образовательных организациях со стабильно высокими показателями качества образования и низкими рисками нарушений планируется проведение проверок в «щадящем» режиме. И наоборот, организации, имеющие низкие показатели качества и факты нарушений законодательства будут проверяться по широкому спектру вопросов с минимальной периодичностью, установленной законодательством. Новый подход позволит существенно снизить нагрузку на лучшие организации и усилить контроль за организациями, имеющими высокую степень риска нарушений.

Председатель Общественного совета при минобрнауки Новосибирской области Надежда Вавилина рассказала журналистам об итогах проведения независимой оценки качества деятельности региональных образовательных организаций. Оценка была проведена в 80% организаций региона, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. В анкетировании приняли участие более 116 тысяч родителей.

В целом, полученные результаты продемонстрировали высокий уровень качества образовательной деятельности большей части школ и детских садов Новосибирской области. Как отметила Надежда Вавилина, результаты анкетирования показали, что в Новосибирской области действуют высокоэффективные муниципальные образовательные системы — в Бердске, Кольцово, Барабинском районе.

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