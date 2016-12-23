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Погибла пассажирка Great Wall Hover в ДТП с грузовиком на трассе М-52

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в четверг в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, 22 декабря в 11.00 на 103-м км автодороги Р-256 (трасса М-52) на территории Черепановского района произошло столкновение автомобилей МАЗ и Great Wall Hover.

В результате ДТП 35-летняя водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение, пассажир от полученных травм погибла на месте. Водитель грузовика не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личности и возраст участников дорожно-транспортного происшествия, уточнили в полицейском ведомстве.

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Погибла пассажирка Great Wall Hover в ДТП с грузовиком на трассе М-52

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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