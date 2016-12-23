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В связи с не очень хорошим транспортным сообщением в городе, не считаете ли Вы целесообразным создать трамвайное сообщение, т.е. запустить трамвай. И экологически чистый вид, и пробок нет.
Примеры такого вида транспорта в городах районного значения имеются — Бийск, Прокопьевск, Новокузнецк, Ачинск, Волчанск (население около 10 тысяч) и многие другие, где население меньше бердского.
Что думаете по этому? Город растет и транспортную проблему надо решать.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:40]
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