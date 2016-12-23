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Предлагаю запустить трамвай в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:

В связи с не очень хорошим транспортным сообщением в городе, не считаете ли Вы целесообразным создать трамвайное сообщение, т.е. запустить трамвай. И экологически чистый вид, и пробок нет.

Примеры такого вида транспорта в городах районного значения имеются — Бийск, Прокопьевск, Новокузнецк, Ачинск, Волчанск (население около 10 тысяч) и многие другие, где население меньше бердского.

Что думаете по этому? Город растет и транспортную проблему надо решать.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:40]

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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