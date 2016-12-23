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В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.
Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома «Байконур», в том числе, корабля первого космонавта Юрия Гагарина.
Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул Вооруженные силы.
С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году написал книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!», а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.
Яков Джугашвили, старший лейтенант-артиллерист, попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:40]
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