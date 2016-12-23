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Добрый вечер!
Посмотрите: никто машинку не потерял?
Стоит метрах в 20 от остановки «Микрорайон» — возле строящегося храма, в сторону Торгового центра.
В машине и рядом никого. Стоит на проезжей части (ни аварийки, ни знака — ничего).
Понимаю, что надо сообщить правоохранителям, но попробуй дозвонись. Им как всегда некогда. 22 декабря в 20.30 стояла на месте. Явные признаки ДТП (стекло лобовое специфично треснуло).
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:40]
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[11:25] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными
[11:30] Никас Сафронов нарисовал новосибирского губернатора Городецкого
[11:25] Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
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