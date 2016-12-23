Добрый вечер!

Посмотрите: никто машинку не потерял?

Стоит метрах в 20 от остановки «Микрорайон» — возле строящегося храма, в сторону Торгового центра.

В машине и рядом никого. Стоит на проезжей части (ни аварийки, ни знака — ничего).

Понимаю, что надо сообщить правоохранителям, но попробуй дозвонись. Им как всегда некогда. 22 декабря в 20.30 стояла на месте. Явные признаки ДТП (стекло лобовое специфично треснуло).

Новости smi2.ru