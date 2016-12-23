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МИД России обратился со своей страницы в Facebook к украинским дипломатам и представителям украинского правительства из-за публикаций посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова. В своих постах он размещал «веселые картинки» на тему гибели россиян от отравления контрафактным «Боярышником».
«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», — говорится в сообщении МИД России в адрес, в частности, президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.
К сообщению МИД прикрепил скриншоты страницы Олефирова в Twitter с несколькими ерническими твитами на тему «Боярышника».
В настоящий момент этих твитов в аккаунте дипломата уже нет, но есть другие на аналогичную тему.
У здания посольства России в Киеве группа людей устроила издевательскую акцию — якобы в память о жертвах отравления в России концентратом «Боярышник», содержащим метиловый спирт.
Фотографии опубликовала в Facebook одна из ее участниц — Виктория Сибирь, бывший пресс-секретарь Марии Гайдар, некогда работавшей помощницей экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
«Помянули», — написала Сибирь в посте со снимками. На них она и еще несколько человек стоят и улыбаются рядом со столом, на котором лежат пузырьки с настойкой боярышника. В руках они держат листы с надписями «50 метиловцев — герои России!», «Не забудем».
«Если кого-то задело, извините», — добавила она в комментариях к посту. Многие присоединились к насмешкам активистов, однако нашлись те, кто выступил против.
Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ дал свой комментарий: «Это низко, цинично и говорит об искаженном сознании человека, если он глумится над горем конкретных семей. Проблема алкоголизма в России и на всем постсоветском пространстве не уникальна. Такая же острая проблема смертности от алкоголя есть и в Украине. И поступок украинского дипломата показывает, что с точки зрения морали и нравственности человек прогнил насквозь.
Смеясь в данном случае над россиянами, они также смеются и над своими согражданами. Мне не понятно, почему до сих пор по поводу такого циничного поступка со стороны дипломата не высказалась украинская общественность и духовенство. В свою очередь хотел бы отдельно принести соболезнования семьям граждан Украины, которые так же погибли по вине алкоголя».
Между тем, число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске к пятнице увеличилось до 74 человек, всего пострадавших – 122, один из них доставлен в больницу города Братска, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
«Одного из пострадавших с признаками отравления метиловым спиртом доставили сегодня ночью в больницу города Братска, его состояние тяжелое. Всего на утро 23 декабря от отравлений контрафактом скончались 74 человека, пострадавших 122. В стационарах находится 31 человек», — сговорится в сообщении.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные — 17-18 декабря, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции. Задержаны 12 человек.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [08:30]
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