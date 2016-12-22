В настоящее время существуют проявления «яростной русофобии», однако мыслящие люди на Западе воспринимают их негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что нужно с уважением относиться к любым странам. Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», — цитирует слова Пескова РИА Новости, комментируя создающиеся фальшивые новости с критикой России и реакцию на них.

«Дело в том, что там тоже есть трезвомыслящие люди, достаточно умные, чтобы смеяться над самим собой», — добавил он.

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