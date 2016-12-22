Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Станиславом Говорухиным внесли на рассмотрение палаты законопроект о штрафах и обязательных работах за публичное осквернение произведений искусства и срыв выставок и концертов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений либо их порча или уничтожение…, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов», — говорится в проекте закона. Повторное правонарушение будет грозить штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 200 часов.

Аналогичные санкции предусмотрены за «воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно- просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма». Штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательные работы до 200 часов могут быть также назначены, если действия преступника повлекли приостановку спектакля или выставки, передает ТАСС.

«В последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей», — пишут авторы в пояснительной записке.

В качестве примеров они приводят происшествия на выставке работ фотографа Д. Стерджеса в Центре фотографии им. братьев Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле «Идеальный муж» МХТ им. Чехова. «За 2014-2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России», — подчеркивают разработчики.

В Новосибирске отмена концертов и выставок из-за акций протеста оскорбившихся — обычное явление. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», православные активисты сорвали выставку «Родина», концерты зарубежных рок-групп, оперную постановку «Тангейзер», диктовали репертуар Сергею Шнурову, устраивали пикеты перед спектаклем Константина Райкина и требовали запретить фильм Звягинцева «Левиафан».

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