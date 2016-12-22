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Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал ситуацию с индексацией тарифов на коммунальные услуги. Напомним, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не стал повышать для Бердска предельный индекс оплаты ЖКУ. Таким образом, индексация коммунальной платы с июля 2017 года будет не выше 4%, установленных для всего региона.

Бердские власти надеялись, что индекс увеличат до 6,2%. Это позволило бы муниципальному Комбинату бытовых услуг удержать равновесие. Ведь серьезно подорожали электричество, перевозки, топливо. А затраты на производство услуг, заложенные в тарифе, далеки от реальности. Комбинат опасается провалиться в долговую яму перед поставщиками и стать банкротом.

Но власти не паникуют. Мэр Шестернин считает, что рано или поздно увеличение индекса будет «продиктовано жизнью». Однако уповать на это, по мнению главы, не стоит.

— Мы можем сидеть и не увеличивать. Но с неба ничего не упадет. Денежного дождя мы не увидим. Но мы решаем вопрос, занимаемся этим. Есть, над чем задуматься. Безусловно нужно поискать проблему в себе. Экономить. Мы видим вопросы по воде. Есть потери тепла. Мы должны сначала у себя здесь принять превентивные меры. Нельзя только повышать стоимость. И нельзя делать ставку только в части наведения порядка в вопросах. Нужно решать комплексно. И без фанатизма, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

По словам Шестернина, в мэрии уже сейчас разрабатывают стратегию: как спасти КБУ. Вероятно, будет принята целая программа с учетом технических, правовых и социальных вопросов.

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Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [17:30]

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