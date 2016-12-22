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По данным опроса «Левада-центра», для россиян уходящий 2016 год запомнился в первую очередь ростом цен и обесцениванием денег. Такой ответ дали 30% опрошенных.
Также важным 28% россиян назвали избрание президентом США Дональда Трампа.
Опрошенные (23%) вспомнили об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Столько же рассказали в целом про Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Топ-5 важных событий для России возглавляет конфликт в Сирии (22%). Далее следует гибель детей на озере в Карелии (20%), арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки (18%), празднование 9 Мая (17%), послание Владимира Путина Федеральному собранию России (15%), вооруженные столкновения в Донбассе (15%).
При этом про теракты в Европе вспомнили только 7%, землетрясение в Италии — 4%, референдум о выходе Великобритании из ЕС — 7%, передает Газета.ру.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [16:25]
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