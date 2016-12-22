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Самое важно событие: рост цен в России

По данным опроса «Левада-центра», для россиян уходящий 2016 год запомнился в первую очередь ростом цен и обесцениванием денег. Такой ответ дали 30% опрошенных.

Также важным 28% россиян назвали избрание президентом США Дональда Трампа.

Опрошенные (23%) вспомнили об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Столько же рассказали в целом про Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Топ-5 важных событий для России возглавляет конфликт в Сирии (22%). Далее следует гибель детей на озере в Карелии (20%), арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки (18%), празднование 9 Мая (17%), послание Владимира Путина Федеральному собранию России (15%), вооруженные столкновения в Донбассе (15%).

При этом про теракты в Европе вспомнили только 7%, землетрясение в Италии — 4%, референдум о выходе Великобритании из ЕС — 7%, передает Газета.ру.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [16:25]

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 47%, облачность: 83%

22 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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