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Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в Новосибирской области на конец текущего года составила 2,8 млрд рублей, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по региону Эдуард Бабков. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в Новосибирской области на 21 декабря текущего года составила 2,8 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период эта сумма составила 1,9 млрд рублей, то есть, сумма, подлежащая взысканию, увеличилась на 900 млн рублей», — сказал он.
Бабков отметил, что в настоящее время судебными приставами передано в суд 46,5 тыс. документов на сумму 1,5 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году.
Он уточнил, что в структуре задолженности почти половина приходится на потребителей горячей воды и отопления — 1,2 млрд рублей, долги за холодную воду составляют 732 млн рублей, за газ — 241 млн рублей, за электроэнергию — 94 млн рублей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердчане должны поставщикам услуг десятки миллионов рублей. Только по суду «Новосибирскэнергосбыт» сейчас взыскивает с неплательщиков около 22 млн рублей.
«Среди мер воздействия на неплательщиков — в том числе и ограничение выезда за границу, и в текущем году мы наложили 8 тыс. ограничений — в четыре раза больше, чем в 2015 году», — добавил Бабков.
По его словам, общая сумма долгов, подлежащих взысканию, в Новосибирской области составила 125 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Помимо большой задолженности по ЖКХ, у населения области также накопились долги по кредитам — порядка 50 млрд рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [16:15]
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