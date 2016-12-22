Первая зима для новоселов дома №53/1 в микрорайоне Раздольный выдалась неспокойной. В новостройке живут те, кто оставил ветхий кров двухэтажки на улице Кирова по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В понедельник, 19 декабря, в квартире на третьем этаже треснул счетчик — да так, что вода затопила квартиры по стояку до первого этажа.

Квартиру в Раздольном Елена получила в июле 2016 года. По словам бердчанки, это уже второй потоп в новой квартире. Впервые такая неприятность случилась в сентябре: трубы у соседей этажом выше не прошли испытания запуском отопления. На этот раз от воды пострадали стены в ванной, туалете и коридоре общей площадью 5 кв. м, вышел из строя дверной звонок.

Причиной стихийного бедствия мастер участка назвал «разрушение счетчика холодной воды в квартире №21» — двумя этажами выше. Теперь хозяйка жилья собирается требовать, чтобы ей возместили ущерб, ведь хлипкие приборы учета установили во время строительства.

— Я считаю, что застройщик виноват, — поделилась рассуждениями с «Курьер. Среда. Бердск» переселенка. — Мне сантехник сказал, что всего китайского, самого дешевого понаставили. Естественно, это все трещит по швам. Может быть, это администрация сэкономила на нас. Будем выяснять.

Новость от бывших соседей возмутила обитателей ветхого дома на Кирова, которые отказались ехать в Раздольный. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», несостоявшиеся новоселы не прельстились квартирами, в которых сходить в туалет можно только с открытой дверью.

— В администрации мне так и не показали акт приемки дома. Не успели построить, уже все летит. Это когда все просохнет? Никогда! Там будет помойка, а они нас хотят туда вселить!- горячится Ирина Елисеева, которая дошла до мэра, чтобы получить причитающиеся ей квадратные метры в другом доме.

Уже завтра, 23 декабря, в Бердском горсуде пройдет судебное разбирательство между отказниками и властью города. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», жилищный отдел мэрии города подал иск, чтобы принудить непокорных жителей аварийного дома к переселению в Раздольный. Ирина Елисеева пришла к арбитрам с ответным заявлением.

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