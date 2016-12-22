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Починят старые и поставят новые терминалы для транспортных карт в Бердске

В администрации Бердска обещают в ближайшее время решить проблему с пополнением транспортных социальных карт.

Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пожаловались пенсионеры: в Бердске сейчас работает только один автомат по пополнению карт (ул. Павлова, 6), с помощью которых льготники могут ездить на общественном транспорте с хорошей скидкой. Второй терминал на ул. Ленина сломался. Как ранее поясняли в РКЦ, если сломается единственный оставшийся аппарат, то чинить его в сервисном центре не будут. А отсутствие таких терминалов чревато социальным взрывом. Ведь не все льготники могут доехать до Новосибирска, чтобы пополнить свою карту.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин, в связи со сложившейся ситуацией в администрации провели оперативное совещание.

— Мы поставили перед собой задачу — увеличить количество пунктов по пополнению карточек.

— В будущем мы действительно хотим расширить сеть таких автоматов. Если сегодня их два, и один выходит из строя, то остается только один. Людям тяжело, скапливается очередь. Кроме того, все понимают, что 1 января касса не работает, поэтому все стараются до конца декабря пополнить. Запланировано, что новые терминалы появятся в банке «Левобережный» (в здании «Бердского строительного треста» и в офисе банка на ул. Рогачева). И, возможно, еще два терминала в кассах РКЦ.

Впрочем, пока основная задача чиновников — реанимировать уже имеющуюся технику. А уж потом взяться за установку новых терминалов. По мнению градоначальника, в новых терминалах должна быть не одна функция, а более широкий спектр электронных услуг. Фирму, которая установит такую аппаратуру, выберут по конкурсу. Он будет объявлен в ближайшее время.

— Срочно нужно восстановить терминалы до конца года. Транспортной картой пользуется достаточно много людей. Многие пожилые люди планируют поехать к своим детям в Новосибирск, и карта уже должна быть активирована. Они переживают. И я их понимаю, — отметил мэр Шестернин.

По информации отдела социального обслуживания населения, в Бердске проживает около 25 000 держателей транспортных карт.

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Починят старые и поставят новые терминалы для транспортных карт в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [15:40]

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