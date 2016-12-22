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Управление МВД по Новосибирской области сообщает автовладельцам об изменениях в порядке заключения договора ОСАГО.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России, либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fрs@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России .
Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75).
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