Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Электронное ОСАГО разрешат заключать с нового года

Управление МВД по Новосибирской области сообщает автовладельцам об изменениях в порядке заключения договора ОСАГО.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России, либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fрs@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России .

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков  (адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75).

Новости smi2.ru

  • Увеличилась стоимость ОСАГО с 1 октября (7)
  • Уважаемые водители, проверьте свою скидку ОСАГО. Я много лет платил больше (22)
  • Страховщики тестируют новые правила ОСАГО. В Бердске стоят очереди (5)
  • Что облегчит жизнь россиян с сентября (0)
  • Центробанк запретил Росгосстраху продавать полисы ОСАГО (5)

Электронное ОСАГО разрешат заключать с нового года

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [15:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Все новости

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 47%, облачность: 83%

22 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: