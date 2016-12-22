Президент России Владимир Путин после массовой гибели людей от «Боярышника» решил, что нужно прекратить продавать «флакончики» с алкоголем «за три копейки». Как заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы в четверг, 22 декабря, подобные товары должны стоить «нормальные деньги».

Для этого он предложил повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. Как отметил президент, сейчас акцизы на продукцию, содержащую алкоголь, занижены: «Это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, с медициной… На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи».

Накануне Владимир Путин дал поручение правительству пересмотреть акцизы для снижения спроса на суррогаты алкоголя. О повышении акцизов в нем напрямую не говорится.

Перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции опубликован на сайте Кремля 21 декабря.

Дословно

«В целях совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях Правительству Российской Федерации:

1. Обеспечить подготовку и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности;

ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения;

введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации;

усиление ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Срок – 1 июля 2017 г.

2. Подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Доклад – до 31 марта 2017 г.

Ответственный: Медведев Д.А.».

Минздрав тоже отреагировал на иркутскую трагедию. И намерен ограничить продажу в аптеках ряда спиртосодержащих лекарств, таких как настойка пиона и боярышника, заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

По его словам, объем таких лекарств может быть ограничен флаконами 25 мл и они будут отпускаться не более двух в одни руки.

«Сейчас мы вводим ограничение по расфасовке лекарственных препаратов в зависимости от степени злоупотребления ими и необходимости количества такого препарата на курс лечения. Это будут упаковки начиная от 0,025 [л] упаковки, и они будут отпускаться, допустим, не более двух в руки. Такое ограничение вводится», — сказал он.

Если лекарства на курс лечения необходимо больше, объем тары может быть увеличен. Ограничения будет определять специально сформированная комиссия.

«Речь идет, скорее всего, о таких настойках, как пион, боярышник, гипотензивные и успокаивающие средства, которые в принципе востребованы и употребляются по назначению в том числе», — отметил Костенников.

В аптеках Бердска, кстати, подобные настойки уже продают по принципу «не более двух в одни руки». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по последним данным, жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стал 71 человек.

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