Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская в четверг, 22 декабря.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36″, — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска в прошлую субботу, 17 декабря, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Власти Иркутска, между тем, заявили, что выплатят семьям погибших от отравления суррогатным «Боярышником» материальную помощь, сообщил 21 декабря на комиссии ЧС официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сказал он.

По данным властей, в настоящее время мэрия расторгла в одностороннем порядке шесть договоров с предпринимателями, торгующими алкогольной контрафактной продукцией. Еще девяти направлены предупреждения.

Новости smi2.ru