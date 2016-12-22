Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

71 жертва смертельного «Боярышника» в Иркутске

Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская в четверг, 22 декабря.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36″, — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска в прошлую субботу, 17 декабря, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Власти Иркутска, между тем, заявили, что выплатят семьям погибших от отравления суррогатным «Боярышником» материальную помощь, сообщил 21 декабря на комиссии ЧС официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сказал он.

По данным властей, в настоящее время мэрия расторгла в одностороннем порядке шесть договоров с предпринимателями, торгующими алкогольной контрафактной продукцией. Еще девяти направлены предупреждения.

Новости smi2.ru

  • Смерть от «Боярышника»: 17 человек скончались от настойки в Иркутске (3)
  • Смертельный «Боярышник» изымают из торговли по приказу Медведева (15)
  • Погибли от «Боярышника» с метанолом и антифризом 49 человек в Иркутске (5)
  • Песню «Боярышник» выложил на YouTube Вася Обломов (15)
  • Около 40 тыс. бутылок фальсификата перед отправкой в Бердск пересчитали полицейские (3)
71 жертва смертельного «Боярышника» в Иркутске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [14:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Все новости

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 47%, облачность: 83%

22 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: