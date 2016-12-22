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Популярность России среди американцев снизилась до уровня 1986 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.
В декабрьском опросе приняли участие 1005 граждан США. Они должны были отметить на 100-градусной шкале свое отношение к России, где «0» означал «очень холодные и негативные» чувства, а «100 градусов» – абсолютно позитивные. Средний показатель составил 32 градуса.
До такой низкой отметки уровень позитивного отношения к России в США не опускался уже 30 лет. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июне, этот показатель снизился на два градуса, передает портал «Републик».
Опрос был проведен после сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США. При этом сторонники Демократической партии более категорично отреагировали на эти заявления. Среди них уровень позитивного отношения к России снизился с 40 до 28 градусов, тогда как популярность Москвы среди республиканцев упала на 3 градуса до 35.
Китай и Мексика, по результатам опроса, имеют большую популярность у американцев, чем Россия. Хуже респонденты относятся лишь к Северной Корее.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [14:05]
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