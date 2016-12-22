В Новосибирской области состоялась церемония награждения участников духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд «За духовное возрождение России». В 2016 году акция охватила 43 тысячи человек. Православный поезд побывал и в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане давились в очереди, чтобы попасть в медицинский вагон.

Награды ее активным участникам 21 декабря вручили заместитель губернатора Александр Титков и глава Новосибирской митрополии РПЦ митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

— От имени губернатора Владимира Городецкого сердечно благодарю организаторов и участников уникальной акции «Поезд «За духовное возрождение России». Благодаря вашему труду десятки тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Новосибирской области получили духовную, медицинскую, социальную помощь. Отдельные слова благодарности инициатору акции Митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, – отметил Титков.

Он вручил Благодарственные письма губернатора организаторам и участникам духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд «За духовное возрождение России».

Выступивший в ходе мероприятия владыка Тихон отметил важность проведения акции, цель которой – воспитание патриотизма, возрождение духовно-нравственных ценностей и вручил Благодарственные письма Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба областного правительства.

справка

Традиционная акция «Поезд «За духовное возрождение России» прошла в Новосибирской области с 12 по 21 октября и была приурочена к Дню народного единства. В состав поезда «За духовное возрождение России» вошло 20 вагонов, в ходе акции работало более 200 человек (священнослужители, работники культуры, врачи, представители организаций образования и социальной защиты).

За десять дней состав посетил 20 районов и два города, мероприятиями было охвачено почти 43 000 жителей региона. В частности, в мобильном диагностическом центре «Здоровье» было сделано 991 диагностическое исследование и 939 врачебных консультаций, еще 934 консультации проведено специалистами социальной защиты, пенсионного фонда и центра социального обслуживания.

Более восьми тысяч человек было охвачено духовной миссией: священнослужителями, работающими во время акции, проводились обряды крещения, исповеди, причастия, освящение и др. Кроме того, было организовано посещение домов престарелых, домов ветеранов, детских приютов, районных больниц и центра наркозависимых.

Кроме того, в рамках акции проводились культурно-творческие встречи, духовно-просветительские конференции, спортивные мероприятия, межнациональные фокус-группы, а также ряд других мероприятий. Акция «Поезд «За духовное возрождение России» проходит при поддержке Правительства области с 1995 года.

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