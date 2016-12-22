Утром 22 декабря в частном секторе Бердска, в районе улицы Маяковского, горожане заметили окровавленную собаку. Звонок с просьбой спасти животное поступил директору пункта передержки Светлане Калабиной. Зоозащитница вместе с помощниками поймала собаку, которая в руки далась не сразу.

— Собака полностью была в крови, и она вся такая истекающая кровью бегала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Калабина. — Отвезли мы ее в ветклинику. Все раны зашили. Врач так и сказал, что раны не рваные, это не собаки ее подрали. Это ее так острым предметом поранили. Возможно даже лопатой.

Сейчас пес отсыпается после медицинских процедур. У животного изранены лапы и голова. С такими ранениями он бегал по морозу. Видимо, над собакой поиздевались неизвестные живодеры. По словам Колабиной, пострадавшая животинка должна поправиться. К счастью, раны оказались не смертельными.

Зоозащитница просит бердчан внимательно посмотреть на снимки собаки. Возможно, вы кто-то ее узнает. Скорее всего, пес домашний, у него были или есть хозяева. А пока собака будет находиться в пункте передержки Калабиной.

Кроме того, не лишней будет помощь бинтами и дезинфицирующими растворами для обработки ран.

Со Светланой Калабиной можно связаться по телефону 8-913-008-38-67, 8913-208-21-64.

Новости smi2.ru