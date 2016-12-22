USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Утром 22 декабря в частном секторе Бердска, в районе улицы Маяковского, горожане заметили окровавленную собаку. Звонок с просьбой спасти животное поступил директору пункта передержки Светлане Калабиной. Зоозащитница вместе с помощниками поймала собаку, которая в руки далась не сразу.
— Собака полностью была в крови, и она вся такая истекающая кровью бегала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Калабина. — Отвезли мы ее в ветклинику. Все раны зашили. Врач так и сказал, что раны не рваные, это не собаки ее подрали. Это ее так острым предметом поранили. Возможно даже лопатой.
Сейчас пес отсыпается после медицинских процедур. У животного изранены лапы и голова. С такими ранениями он бегал по морозу. Видимо, над собакой поиздевались неизвестные живодеры. По словам Колабиной, пострадавшая животинка должна поправиться. К счастью, раны оказались не смертельными.
Зоозащитница просит бердчан внимательно посмотреть на снимки собаки. Возможно, вы кто-то ее узнает. Скорее всего, пес домашний, у него были или есть хозяева. А пока собака будет находиться в пункте передержки Калабиной.
Кроме того, не лишней будет помощь бинтами и дезинфицирующими растворами для обработки ран.
Со Светланой Калабиной можно связаться по телефону 8-913-008-38-67, 8913-208-21-64.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [13:45]
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный