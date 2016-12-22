Сопротивление оказал судебным приставам Центрального района города Новосибирска мужчина, напрочь отказывающийся выселиться из аварийного жилья.

В отделе судебных приставов по Центральному району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 60-летнего гражданина о выселении из дома по улице Ломоносова. Данный дом включен в программу по расселению из ветхого и аварийного жилья, в связи с чем суд постановил расселить жильцов в аналогичные по площади помещения.

— Пенсионеру досталась новенькая трёхкомнатная квартира по улице Петухова аналогичная по площади его текущему обиталищу. Однако должник не собирался покидать «насиженное гнёздышко», потому что его не устраивал район, несмотря на явный выигрыш в рыночной стоимости нового жилья, — рассказали в региональном управлении ФССП.

При выселении новосбирец оказывал сопротивление. Несколько раз судебным приставам удавалось заставить должника покинуть помещение, но даже после того, как слесарь заблокировал досками двери в подъезд и квартиру, 60-летний мужчина вырывал их и проникал в жилище.

Перед сносом пенсионер вновь был обнаружен в жилище, после чего его имущество подверглось описи и перевозке в новую, предоставленную мэрией, квартиру. Должника также доставили по адресу вместе с имуществом. Ветхий дом, в свою очередь, уже дождался своего часа, и ныне от него не осталось камня на камне.

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