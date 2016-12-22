Строительство туристического центра «Бердский острог» в Бердске приостановлено, и о сроках возобновления стройки городским властям ничего не известно. Сейчас на берегу Бердского залива стоят несколько деревянных сооружений, которые должны были стать единым комплексом. В мэрии надеются, что грандиозный проект все-таки не превратится в недострой.

Напомним историю: проект «Бердский острог» затеял бизнесмен Александр Илющенко. Строительство туристического центра, который претендует на статус главного символа Бердска, началось в 2015 году. И, надо сказать, темпы возведения деревянных башен и срубов удивляли. Уже летом 2016-го острог казался почти завершенным. Там прошел фестиваль национальных культур. Там побывал правнук купца Горохова. Там было заложено и освящено митрополитом Тихоном основание православной часовни. Ожидалось, что к 300-летию города «Бердский острог» уже откроется. Но этого не случилось. Строителей давно не видно. Стройплощадка заснежена. По последним данным, у Илющенко кончились деньги на строительство. Сам бизнесмен отказывается общаться с прессой.

Первый вице-мэр Бердска Александр Тужик прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с «Бердским острогом» 22 декабря:

— Сам по себе проект интересен. Хотелось бы, чтобы он не стал недостроем. Судя по тому, что мы зрительно воспринимаем, строительства пока нет, пока пауза. Объективно не могу судить — из-за чего, это ведь частные инвестиции. Администрация не является рычагом давления. Администрация — это организация, которая помогает и управляет. Мы не прокуратура, чтобы наказывать. Мы управленцы.

Тем временем, по городу ходят слухи, будто бы застройщик намерен увезти срубы острога и поставить на их месте, например, высотные дома.

— Городом принималось решение о том, что там будет острог. И выделяли участок под острог, и он там и должен быть. Но если инвестор спланирует или попытается обмануть всех, так это назовем, или обстоятельства заставят его так это сделать, мы будем входить в судебные разбирательства. А что нам остается делать? Я не ясновидящий, но в жизни всякое происходит. Я бы этого не делал (не обманывал — прим. ред.), потому что сообщество это не воспримет. Обманывать людей нельзя, — отметил Александр Михайлович.

По словам Тужика, первоначально отношения новой администрации во главе с Евгением Шестерниным с Александром Илющенко выстраивались конструктивно. Власть предлагала совместное сотрудничество. Однако, считает Александр Михайлович, у бизнесмена есть «определенное недоверие к власти» (тут следует напомнить, что мэр Бердска Илья Потапов вымогал у Илющенко взятку, отсюда, вероятно, и недоверие).

— При совместной консолидации вместе с ним (с Илющенко) данный острог может приобрести серьезный формат — как туристический и как социальный проект. А бизнесмену надо же еще и получить возврат своих средств. Самостоятельно это сложно. А мы готовы были работать во взаимодействии. Выходить и на областной, и на федеральный уровни. Сегодня государство очень здорово поддерживает этническое направление. Взять Кемеровскую область. У них это развивается. К ним ездят и иногородние. А у нас могло бы быть и лучше. У нас и объем вложений больше, и место лучше, — заключил Тужик.

Несмотря на все сложности, власти надеются найти общий язык с застройщиком и довести проект до конца.

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