Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вышел календарь с самыми красивыми девушками Бердска

Вышел долгожданный календарь с победительницами конкурса «Бердская красавица-2017″! Свой экземпляр вы можете взять в офисах редакции: К. Маркса, 24 (с правого торца), Ленина, 38 (с обратной стороны дома).

Напомним, что 3 ноября в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» выбрали самых красивых девушек года. Ими стали: 1 место — Елизавета Буренко, 2 место — Александра Ищенко, 3 место — Мария Муравская.

Победительницы конкурса весь 2017 год будут носить звание «Бердская красавица».

Спонсоры конкурса: Ювелирный салон «Леди» Фитнес-центр «TARGET» Салон красоты «Инь-Янь» Магазин «Магия любви» Соляная пещера «Марисоль» Школа танца «Parallel’» Магазин одежды «Ралина Николаева» Такси «Energy»

Новости smi2.ru

  • Самые красивые девушки Бердска получили призы и поделились секретами красоты (8)
  • Редакция выбрала «Мисс «Курьер» (10)
  • Подведены итоги конкурса «Бердская красавица-2013»(видео) (31)
  • Конкурс «Бердская красавица» подходит к финишу (29)
  • Календарь «Бердская красавица» можно получить в редакции «Курьер.Среда.Бердск» (4)

Вышел календарь с самыми красивыми девушками Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [13:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Все новости

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 47%, облачность: 83%

22 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: