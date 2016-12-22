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Вышел долгожданный календарь с победительницами конкурса «Бердская красавица-2017″! Свой экземпляр вы можете взять в офисах редакции: К. Маркса, 24 (с правого торца), Ленина, 38 (с обратной стороны дома).
Напомним, что 3 ноября в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» выбрали самых красивых девушек года. Ими стали: 1 место — Елизавета Буренко, 2 место — Александра Ищенко, 3 место — Мария Муравская.
Победительницы конкурса весь 2017 год будут носить звание «Бердская красавица».
Спонсоры конкурса: Ювелирный салон «Леди» Фитнес-центр «TARGET» Салон красоты «Инь-Янь» Магазин «Магия любви» Соляная пещера «Марисоль» Школа танца «Parallel’» Магазин одежды «Ралина Николаева» Такси «Energy»
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [13:00]
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