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Проверить рост тарифов требует от ФАС новосибирский ОНФ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Новосибирской области обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы с предложением проверить обоснованность увеличения региональных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2017 г. Общественники предложат ведомству проверить желание чиновников за счет роста тарифов компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций, которые возникают из-за экономии потребителями тепла и воды.

Во время состоявшегося на площадке ОНФ обсуждения предстоящих изменений активисты Народного фронта попытались задать участникам совещания вопросы, почему рост финансовой нагрузки должен ложиться именно на население, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«Ответа на наши вопросы и предложение при окончательном обсуждении параметров увеличения финансовой нагрузки на жителей региона учитывать социальную составляющую не последовало. Более того, губернатор принял окончательное решение и подписал постановление №254, которым утвердил предложенные ранее параметры роста», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов.

В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска – это средний показатель: холодная вода подорожает для новосибирцев на 20%, водоотведение – на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. К примеру, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

Эксперты Народного фронта пришли к выводу, что увеличением тарифов регулятор пытается не только изыскать резервы для модернизации сетевого хозяйства, но и компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций, которые возникают из-за экономии потребителями тепла и воды.

По словам Сергея Соколова, чиновники вначале много говорили об энергоэффективности, заставляли население и бизнес устанавливать счетчики на воду и тепло. «А теперь увеличиваем финансовую нагрузку на весь регион из-за слишком экономных потребителей», – сказал Соколов.

Сейчас проверкой обоснованности решения чиновников занимается прокуратура Новосибирской области. «Мы дополнительно обратились в УФАС с предложением дать правовую оценку попыткам компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций в условиях экономии потребителями тепла и воды именно за счет роста тарифов. В перспективе, несмотря на, якобы, окончательное решение исполнительной власти региона об увеличении тарифной нагрузки на население и предприятия, ОНФ планирует добиваться его пересмотра», – отметил Соколов.

В Бердске, напомним, тарифы на услуги ЖКХ выросли гораздо скромнее — на 3-4%. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 декабря губернатор подписал постановление о максимальном индексе тарифов, где для Бердска значатся именно такие показатели.

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Проверить рост тарифов требует от ФАС новосибирский ОНФ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [12:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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