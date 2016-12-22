USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
На территории Новосибирской области идет опрос оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений образования, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности.
Деятельность мэров городов и глав районов предлагается оценить по трем критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) в муниципальных образованиях.
Опрос продлится до 31 декабря 2016 года включительно. Итоги опроса будут включены в доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трёхлетний период.
Поставить оценку мэру Бердска и его подчиненным можно на сайте областного правительства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [12:25]
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный