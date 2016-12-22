На территории Новосибирской области идет опрос оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений образования, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности.

Деятельность мэров городов и глав районов предлагается оценить по трем критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) в муниципальных образованиях.

Опрос продлится до 31 декабря 2016 года включительно. Итоги опроса будут включены в доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трёхлетний период.

Поставить оценку мэру Бердска и его подчиненным можно на сайте областного правительства.

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