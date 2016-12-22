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Оценить эффективность власти предлагают жителям Бердска

На территории Новосибирской области идет опрос оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений образования, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в муниципальной собственности.

Деятельность мэров городов и глав районов предлагается оценить по трем критериям: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) в муниципальных образованиях.

Опрос продлится до 31 декабря 2016 года включительно. Итоги опроса будут включены в доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трёхлетний период.

Поставить оценку мэру Бердска и его подчиненным можно на сайте областного правительства.

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Оценить эффективность власти предлагают жителям Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [12:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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