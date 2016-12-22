Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отменил рабочий визит на Украину. Официальная причина отмены поездки – убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Как передает «Экономика сегодня» украинские политики чуть не овациями встретили эту трагедию, назвав убийцу героем.

«Сегодняшние политические события в мире стоит рассматривать как единую картину, чтобы понять суть происходящего, — рассказал профессор Академии военных наук Сергей Судаков. – Мы видим, что выборщики в США утвердили Трампа в должности нового президента США – то есть от Америки мировые политические игроки больше ждать неожиданностей не станут. При этом Украина на убийство российского посла отреагировала просто недопустимо с точки зрения как дипломатии, так и простой человечности. Для Анкары же сегодня крайне важно сохранить дружеские отношения с Москвой, для чего нужно сделать все, чтобы помочь найти заказчиков и организаторов убийства дипломата. В этой линии вполне логично встраивается факт отмены визита Чавушоглу в Киев – такой шаг мог бы рассматриваться в контексте происходящего как потенциально недружественный России».

Ранее дипломатическое представительство Турции на Украине объявило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отменил рабочую поездку в Киев. Дипломата на открытии публичной выставки расстрелял турецкий полицейский, пронесший на мероприятие оружие. После применения оружия 22-летний турок высказал несколько лозунгов радикальных исламистов. При задержании преступник был ликвидирован.

«Ведущие мировые игроки сегодня понимают: мир меняется, и нужно быстро подстраиваться под новые реалии. Именно поэтому Турция сегодня активно ищет сотрудничества с Россией и сделает все, чтобы не потерять наработанных с лета нынешнего года связей. В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен вернуться к трехполярной политической системе в мире, где центрами будут обозначены Москва, Вашингтон и Пекин, разделяющие сферы влияния. То есть вскоре Украина окажется в полной зависимости от РФ, и сегодня Турции просто не о чем говорить с Киевом. Окончательно это стало ясно именно сегодня», — отмечает политолог.

Чавушоглу собирался посетить Украину в рамках подготовки к заседанию турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня. В настоящее время заявлено, что визит «перенесен на неопределенный срок». На Украине же очень резко отреагировали на убийство посла РФ в Турции — глава МИД Украины Павел Климкин заявил «Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийства тысяч невинных людей в Сирии и Украины. Это, однако, не является оправданием убийства посла одного суверенного государства в другой. Международный закон и права человека должны соблюдаться».

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк пошел еще дальше, фактически оправдав убийцу. «Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать — герой!», — заявил он.

«К сожалению, убийство российского дипломата произошло накануне праздника спецслужб – 20 декабря РФ отмечает День работника органов безопасности. Преступление организовали не обычные террористы, а серьезные политические силы, заинтересованные в разрушении отношений Москвы и Анкары. Но оба государства после ЧП показали, что не намерены поддаваться на провокации, и наоборот, готовы скоординировать усилия для поиска виновных в теракте. То есть, цели заказчики преступления не достигли.

В ближайшее время мир ждут серьезные перемены. Избрание Трампа показало, что американцам надоела «политика войны» Обамы, и для них важнее решение внутренних проблемы. Трамп, определяя «центры силы» в мире, переориентирует сферы влияния трех держав, чтобы взяться за решение приоритетных задач внутри государств, ослабив внешнеполитическое давление США на все другие страны. Турция это отлично понимает и четко определила для себя приоритеты – развивать и укреплять отношения с Россией. Украина при этом оставляется на заднем фоне, о чем глава турецкого МИД и деликатно сообщил Киеву отменой своего визита», — делает вывод Сергей Судаков.

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