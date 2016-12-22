В России презрительные высказывания в адрес героев Великой Отечественной войны и глумление над их подвигом недопустимы. Такое мнение высказал историк, член президиума Гражданского комитета в защиту исторического достоинства в Екатеринбурге Сергей Погодин, комментируя публикацию карикатуриста Андрея Бильжо, который сравнил эшафот с подиумом, а Героя СССР Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что 9 декабря на портале The Insider появилась публикация Андрея Бильжо, где утверждается, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией, а её подвиг объясняется психиатрическим термином «мутизм». По его мнению, героиня просто впала в ступор на фашистском эшафоте, поэтому и не выдала партизанскую тайну.

«Таких вещей в нашей стране происходить не может вообще. Мы слишком дорого заплатили за то, чтобы наша страна и Европа сейчас жили мирно», — заявил Сергей Погодин.

Он сообщил, что подобное начало происходить во времена правления первого президента России Бориса Ельцина.

«Тогда также появились различные деятели, которые утверждали, что развенчивают «старые мифы», и стали появляться различные публикации и даже книги, в которых ставился под сомнение подвиг советских солдат. Там говорилось, что только сумасшедшие могут идти на таран или грудью на амбразуру, а якобы «здоровый» человек на такое не способен. Кстати, по такому же сценарию начинали действовать на Украине. Там сначала оговаривали советских героев, а потом вместо них давали других псевдогероев, которых на Украине восхваляют сегодня на государственном уровне», — считает Сергей Погодин.

Он убеждён, что таким вещам народ обязан давать жёсткий отпор, так как подобные высказывания и публикации рассчитаны, в том числе на то, чтобы негативным образом воздействовать на неокрепшие умы молодых людей.

«Подвиг Зои Космодемьянской запечатлён документально, подтверждён различными источниками, в том числе захваченными у немцев документами», — утверждает историк.

Своё возмущение выходкой карикатуриста Андрея Бильжо высказали депутаты Госдумы России. «Мы подаем заявление в прокуратуру нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов («Единая Россия»).

«Нам в очередной раз навязывают дискуссии. Помните, мы обсуждали нужно ли было сдавать Ленинград, 28 панфиловцев — их было меньше или больше, и мы поневоле входим в это обсуждение», — перечислил он. «И вот теперь очередная неприкосновенная тема, она подверглась атаке. Кто эти люди? Некий карикатурист Бильжо позволил себе сравнить эшафот с подиумом, а Зою назвал шизофреничкой», — констатировал парламентарий.

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генпрокуратуру РФ и в Главную военную прокуратуру. В заявлении идет речь о клеветнических утверждениях Андрея Бильжо относительно Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно) и совершенного ею подвига.

Заведующий кафедрой социологии ВолГУ, доктор философских наук, профессор Александр Стризое публикацию карикатуриста назвал провокационной.

«Первый раз, когда я видел Бельжо, он на меня сразу произвел впечатление человека, который стремится выделиться, привлечь к себе внимание своей экстравагантностью. Потом я сто лет про него ничего не слышал. Теперь, когда произошел этот случай, я вспомнил первую свою реакцию», — сказал собеседник агентства.

По словам профессора, безусловно, здесь есть две причины. Одна индивидуальная, вторая — социальная.

«Индивидуальная причина проста, у человека завышенная самооценка, ему надо привлечь к себе внимание. Вот этими эпатажными заявлениями он и привлекает к себе внимание. Его не интересует правда, его интересует правдоподобие. Вот я — психиатр, вот я изучал историю болезни. Он понимает, что никто этого не проверит, но выглядит правдоподобно», — комментирует Александр Стризое.

«Второй момент — это часть социального заказа идеологического проекта. Все советское подверглось переоценке, причем переоценке кардинальной. Таких фактов очень много, они касаются разных периодов советской истории. Просто это факт — особенный потому, что он не только касается советской истории, он касается Великой Отечественной войны. А война и ее оценка — это единственное, что сейчас объединяет россиян. Поэтому такие скандальные заявления, они не просто искажают прошлое, а представляют собой попытку расколоть общество искусственно», — добавил профессор, с сожалением отметив, что таких фактов будет ещё много.

Проверить слова карикатуриста Генпрокуратуру уже попросило Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Аналогичное заявление на карикатуриста Бильжо намерены подать и депутаты Госдумы РФ, причем парламентарии надеются получить «недвусмысленное определение» выходки колумниста. Ранее в надзорное ведомство обратилось и Российское военно-историческое общество.

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