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Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу. Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте. Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [11:50]
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»
[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей
[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе
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