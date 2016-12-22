Прокурор Новосибирска в суде защитил права граждан на пользование городскими лесами, сообщили в областной прокуратуре в четверг, 22 декабря.

По результатам проведенной проверки прокуратура Новосибирска установила, что на земельном участке площадью 36 690 кв. м в юго-восточной части города было запланировано капитальное строительство.

Прокурор установил, что это приведет к вырубке произрастающего на нём лесо-болотного комплекса, формирование которого продолжалось несколько тысячелетий.

Мэрия Новосибирска не включала участок в материалы лесоустройства, лишив его юридического статуса леса, что создало предпосылки для его застройки и вырубке на нём защитных лесов.

Решением от 29 сентября 2016 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил административные исковые требования прокуратуры о признании бездействия мэрии по включению земельного участка в материалы лесоустроительных работ незаконным.

В декабре 2016-го Новосибирский областной суд решение суда первой инстанции оставил в силе.

В результате прокурорского вмешательства прокуратура города не только предотвратила вырубку леса на площади 36 690 кв. м, но и через суд обязала муниципалитет осуществлять использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов на указанной территории.

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