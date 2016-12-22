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Школьники Бердска смогут бесплатно проехать на муниципальных автобусах в дни новогодних каникул — с 30 декабря по 9 января. Об этом рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина.
Бесплатный проезд для учеников вводится впервые за много лет. Идею поддержала директор ПАТП Елена Бороздина. Кроме того, учтены пожелания горожан.
— Только школьникам старших классов желательно иметь справку из школы, — отметила Нятина.
Подчеркнем, что акция действует только в муниципальных автобусах.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [11:25]
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