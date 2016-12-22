Президент РФ Владимир Путин намерен встречать Новый год в кругу своих близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Традиционно с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год», — ответил он на вопрос о том, как будет встречать 2017-й глава государства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сам Путин смотреть новогоднее обращение президента к гражданам страны, Песков сказал: «Я уверен, что будет, конечно».

Новости smi2.ru