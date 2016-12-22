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Президент РФ Владимир Путин намерен встречать Новый год в кругу своих близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Традиционно с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год», — ответил он на вопрос о том, как будет встречать 2017-й глава государства.
Отвечая на вопрос о том, будет ли сам Путин смотреть новогоднее обращение президента к гражданам страны, Песков сказал: «Я уверен, что будет, конечно».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [11:15]
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