Живописные картины художника-любителя Петра Копейкина часто выставляют на различных выставках городского музея Бердска. За свою жизнь художник написал более 3000 работ. Некоторые из них подарил бердскому музею. Восхищение природой родного края он выразил в своих картинах.

Маслом и акварелью отображал прекрасные мгновения времен года, суток, рассвет, сумерки, туман. Каждая картина живописца наполнена любовью и светом. Даже от зимних пейзажей художника веет невероятным теплом.

Петр Михайлович получил профессию повара, рассказывает сотрудник бердского музея Марина Янеева. Много лет работал в ресторане Дома ученых в новосибирском Академгородке. Был личным поваром основателя СО РАН, академика Михаила Лаврентьева.

Петр Копейкин открывал один из первых ресторанов в Бердске — «Сибирь». Петр Михайлович серьезно увлекся живописью в начале 50-х годов, когда ему было чуть за 20. Тогда на него повлияло творчество художника Юдина, которого он считал своим учителем.

В 1960-1997 годах Петр Копейкин участвовал в различных выставках: групповых и персональных. Областного, республиканского и всесоюзного уровней. Некоторые картины Копейкина занимают достойное место в частных коллекциях. Не только в России, но и за рубежом: Японии, Франции и других странах.

Петр Михайлович всегда говорил, что благодаря живописи и любви он живет и преодолевает жизненные трудности.

Картины Петра Копейкина, изображающие зимние пейзажи, вскоре смогут увидеть посетители бердского городского музея на выставке «Зимние пейзажи».

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