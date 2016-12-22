Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Коллекционеры из Японии и Франции покупали картины повара из Бердска

Живописные картины художника-любителя Петра Копейкина часто выставляют на различных выставках городского музея Бердска. За свою жизнь художник написал более 3000 работ. Некоторые из них подарил бердскому музею. Восхищение природой родного края он выразил в своих картинах.

Маслом и акварелью отображал прекрасные мгновения времен года, суток, рассвет, сумерки, туман. Каждая картина живописца наполнена любовью и светом. Даже от зимних пейзажей художника веет невероятным теплом.

Петр Михайлович получил профессию повара, рассказывает сотрудник бердского музея Марина Янеева. Много лет работал в ресторане Дома ученых в новосибирском Академгородке. Был личным поваром основателя СО РАН, академика Михаила Лаврентьева.

Петр Копейкин открывал один из первых ресторанов в Бердске — «Сибирь». Петр Михайлович серьезно увлекся живописью в начале 50-х годов, когда ему было чуть за 20. Тогда на него повлияло творчество художника Юдина, которого он считал своим учителем.

В 1960-1997 годах Петр Копейкин участвовал в различных выставках: групповых и персональных. Областного, республиканского и всесоюзного уровней. Некоторые картины Копейкина занимают достойное место в частных коллекциях. Не только в России, но и за рубежом: Японии, Франции и других странах.

Петр Михайлович всегда говорил, что благодаря живописи и любви он живет и преодолевает жизненные трудности.

Картины Петра Копейкина, изображающие зимние пейзажи, вскоре смогут увидеть посетители бердского городского музея на выставке «Зимние пейзажи».

Новости smi2.ru

  • Черное «Ватное сердце Родины» борется с чужестранными валентинками (0)
  • Через цветные стекла учит подбирать колорит педагог живописи из Бердска (3)
  • Посмертную маску Владимира Высоцкого выставляют на торги за 50 тысяч евро (7)
  • Новосибирский парк скульптур пополнил пионер-барабанщик из Бердска (1)
  • Жительница Бердска начала писать картины в 59 лет (3)
Коллекционеры из Японии и Франции покупали картины повара из БердскаКоллекционеры из Японии и Франции покупали картины повара из Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [11:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе

Все новости

[18:15] Песков: «Русофобия лезет из каждого утюга»

[17:45] За срыв спектакля оштрафуют на 100 тыс. рублей

[17:30] Мэр Бердска: Нельзя только повышать тарифы, нужно поискать проблему в себе


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 47%, облачность: 83%

22 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: