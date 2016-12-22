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Подозреваемый в теракте в Берлине тунисец сидел в итальянской тюрьме

В последний раз гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в центре Берлина, общался с родственниками две недели назад, он сообщал, что у него все хорошо, заявил таблоиду BILD его старший брат Валид Амри.

«Примерно две недели мы общались в последний раз в (соцсети) Facebook. Номера его мобильного телефона у меня нет, мы всегда переписывались только в Facebook», — сказал родственник предполагаемого террориста, добавив, что «в нашем последнем разговоре две недели назад он сказал, что у него все хорошо».

По словам Валида Амри, его брат покинул Тунис в 2011 году, он выехал в Италию с намерением в дальнейшем переехать в Германию «в поисках работы». Однако попасть в ФРГ Анису Амри удалось только «три или четыре года назад», добавил Валид. При этом младший брат не помогал материально родственникам в Тунисе, у него не было постоянного места жительства в ФРГ, сказал Валид.

По данным полиции, разыскиваемый прибыл в ФРГ в июле 2015 года, он объехал несколько федеральных земель, с февраля 2016 года проживал в основном в Берлине.

«Я видел в Facebook, что моего брата разыскивают. Я ничего не знаю. Я также поражен, как и остальные. У нас нет контакта с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — сказал Валид Амри.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Источник: РИА Новости

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Подозреваемый в теракте в Берлине тунисец сидел в итальянской тюрьме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [10:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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