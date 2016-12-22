Как отметил глава региона Владимир Городецкий в своем инвестиционном послании, парковые проекты могут служить удачным местом размещения кластеров. Такими примерами являются «Академпарк», биотехнопарк и медтехнопарк.

Базовой территорией для Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий является наукоград Кольцово. Кластер входит в перечень «пилотов», утвержденный правительством РФ и в тройку победителей конкурса кластеров минэкономразвития РФ.

Кроме того, биотехнологические проекты объединены общей темой «Сибирская биотехнологическая инициатива» (СБИ) в программе реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2015 года. Они будут осуществляться, в том числе некоммерческим партнерством «БиоФармПолис». В него входят организации новосибирского наукограда Кольцово, в числе которых — Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», его партнеры, резиденты биотехнопарка и бизнес-инкубатора.

В рамках СБИ в Бердске в этом году запустили пилотный центр промышленных биотехнологий «ПромБиоТех», созданный по программе поддержки инновационных кластеров минэкономразвития России. Современное оборудование центра позволяет не только тестировать новейшие разработки в сфере микробиологии, но и обеспечивает полный цикл биотехнологического производства, включая изготовление готовой товарной формы. Биотехнологическая продукция может быть использована для нужд сельского хозяйства, здравоохранения, защиты лесов, а также в экологических целях.

Вместе с тем наукоград Кольцово, город Бердск с его производственными площадями и поселок Краснообск, в котором расположено Сибирское отделение РАСХН, могут создать территорию опережающего развития (ТОР) «Наукополис». Ее основой должна стать разработка биотехнологий и производство продукции. Формирование такого мегакластера предусмотрено программой реиндустриализации и проектом так называемого «Сибирского наукополиса».

Межмуниципальное взаимодействие позволит создать совместные проекты и производства, дополнительные рабочие места, усилит социальную защищенность территорий, передает РГ. Предложения по созданию ТОР «Наукополис» планируется оформить в конкретный проект, что позволит территории претендовать на особый статус. Пока это право дано регионам Дальнего Востока.

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