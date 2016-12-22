В четверг, 22 декабря, стали известны некоторые подробности ДТП с перевернувшимся на трассе М-52 под Бердском грузовиком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», столкновение произошло накануне днем в районе Лебедевки в Искитимском районе.

В аварии участвовали грузовик, перевозивший зерно и легковая иномарка. Грузовой автомобиль перевернулся в кювет. Содержимое кузова грузовика, вероятно, зерно, высыпалось на землю. Причиной ДТП автомобилисты назвали сильный буран, снизивший видимость на дороге практически до нуля.

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По информации управления ГИБД по Новосибирской области, 21 декабря в 14.50 на 49-м км автодороги Новосибирск -Барнаул было совершено столкновение автомобилей «Киа Сорренто» и КамАЗа.

За рулем легкового авто находился 66-летний водитель. КамАЗом управлял 46-летний мужчина. Пострадал водитель иномарки. У него врачи диагностировали травму ребер. Водитель грузовика, несмотря на полет в кювет, не пострадал.

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