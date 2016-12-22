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Сломал ребра водитель Kia Sorento в ДТП с КамАЗом под Бердском

В четверг, 22 декабря, стали известны некоторые подробности ДТП с перевернувшимся на трассе М-52 под Бердском грузовиком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», столкновение произошло накануне днем в районе Лебедевки в Искитимском районе.

В аварии участвовали грузовик, перевозивший зерно и легковая иномарка. Грузовой автомобиль перевернулся в кювет. Содержимое кузова грузовика, вероятно, зерно, высыпалось на землю. Причиной ДТП автомобилисты назвали сильный буран, снизивший видимость на дороге практически до нуля.

Видео читатетя «Курьер. Среда. Бердск»

По информации управления ГИБД по Новосибирской области, 21 декабря в 14.50 на 49-м км автодороги Новосибирск -Барнаул было совершено столкновение автомобилей «Киа Сорренто» и КамАЗа.

За рулем легкового авто находился 66-летний водитель. КамАЗом управлял 46-летний мужчина. Пострадал водитель иномарки. У него врачи диагностировали травму ребер. Водитель грузовика, несмотря на полет в кювет, не пострадал.

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Сломал ребра водитель Kia Sorento в ДТП с КамАЗом под Бердском

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 декабря 2016 г. [10:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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