Бердск

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Максим Фадеев: новогодняя программа на ТВ — это «погружение в ад»


Максим Фадеев: новогодняя программа на ТВ — это «погружение в ад»По словам музыканта, он «искренно боялся переключить на первый или второй каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х!».


[19:00] [0 фото] [0 видео] [PDF]

Путин поручил Генпрокуратуре проверить программы капремонта в регионах


Путин поручил Генпрокуратуре проверить программы капремонта в регионахОтветственным за эту проверку президент назначил генпрокурора России Юрия Чайку.


[18:55] [0 фото] [0 видео] [PDF]

Поздравляем коллектив детского сада №7!


Поздравляем коллектив детского сада №7!Педагогическая работа, развивающая деятельность в группе на высоте! А какие замечательные утренники проводят воспитатели – это маленькие спектакли!


[16:45] [0 фото] [0 видео] [PDF]

Очевидцы выложили видео съезда самолета за пределы взлетной полосы в Калинграде


Очевидцы выложили видео съезда самолета за пределы взлетной полосы в КалинградеНа рейсе «Москва — Калининград» находились 167 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. (ВИДЕО)


[13:05] [1 фото] [1 видео] [PDF]

Коллайдер за 27 млрд рублей построят в ИЯФ Новосибирска


Коллайдер за 27 млрд рублей построят в ИЯФ НовосибирскаФизики российских НИИ, которые сейчас участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться для реализации перспективного проекта в Институте ядерной физики.


[13:00] [1 фото] [0 видео] [PDF]

Вода и свет подорожали на 50% в квартирах без счетчиков


Вода и свет подорожали на 50% в квартирах без счетчиковКвитанции с новыми цифрами придут уже в конце января 2017 года.


[12:50] [1 фото] [0 видео] [PDF]

Колбаса признана канцерогенным продуктом


Колбаса признана канцерогенным продуктомСосиски, колбасы, беконы и ветчины — теперь в том же списке, что и асбест, arsenic (сульфид мышьяка) и табак.


[12:45] [1 фото] [0 видео] [PDF]

«Курьер. Среда. Бердск» запускает акцию фотографий «Армейский альбом-2017»


«Курьер. Среда. Бердск» запускает акцию фотографий «Армейский альбом-2017»Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.


[12:25] [1 фото] [0 видео] [PDF]

Вышлите селфи с мамой и поздравьте ее с праздником!


Вышлите селфи с мамой и поздравьте ее с праздником!В 2016 году мы уже организовывали проект «Селфи с мамой», и он прошел на ура.


[12:25] [1 фото] [0 видео] [PDF]

Белый дом: было бы чрезвычайным, если бы лично Путин попал под санкции


Белый дом: было бы чрезвычайным, если бы лично Путин попал под санкцииНа регулярном брифинге журналисты задали вопрос, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов.


[12:25] [1 фото] [0 видео] [PDF]


Курьер.Среда.Бердск

[19:00] Максим Фадеев: новогодняя программа на ТВ — это «погружение в ад»

[18:55] Путин поручил Генпрокуратуре проверить программы капремонта в регионах

[16:45] Поздравляем коллектив детского сада №7!

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[08-08] 10 августа в России отмечается день строителя

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[09-08] Жители микрорайона г. Бердска не могут решить мусорную проблему

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[08-08] 8 августа в конференц-зале администрации г. Бердска состоялось торжественно...

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[08-08] Афиша молодежных мероприятий в Бердске

[08-08] В детском саду №12 Бердска завершилась «Неделя творчества»

[08-08] Бердских строителей поздравили с профессиональным праздником

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[08-08] Два цементовоза столкнулись на Бердском шоссе у посёлка Геологов

[08-08] Ведущие историки России прочитают лекции в новосибирском Академгородке

[08-08] Одинокие бердчане не спешат обзаводиться парой

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Погода в Бердске

Днем: -8 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 82%

04 января 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 75%

05 января 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 января 2017Прогноз погоды в Бердске

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