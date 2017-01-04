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Максим Фадеев: новогодняя программа на ТВ — это «погружение в ад»
По словам музыканта, он «искренно боялся переключить на первый или второй каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х!».
Путин поручил Генпрокуратуре проверить программы капремонта в регионах
Ответственным за эту проверку президент назначил генпрокурора России Юрия Чайку.
Поздравляем коллектив детского сада №7!
Педагогическая работа, развивающая деятельность в группе на высоте! А какие замечательные утренники проводят воспитатели – это маленькие спектакли!
Очевидцы выложили видео съезда самолета за пределы взлетной полосы в Калинграде
На рейсе «Москва — Калининград» находились 167 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. (ВИДЕО)
Коллайдер за 27 млрд рублей построят в ИЯФ Новосибирска
Физики российских НИИ, которые сейчас участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться для реализации перспективного проекта в Институте ядерной физики.
Вода и свет подорожали на 50% в квартирах без счетчиков
Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января 2017 года.
Колбаса признана канцерогенным продуктом
Сосиски, колбасы, беконы и ветчины — теперь в том же списке, что и асбест, arsenic (сульфид мышьяка) и табак.
«Курьер. Среда. Бердск» запускает акцию фотографий «Армейский альбом-2017»
Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.
Вышлите селфи с мамой и поздравьте ее с праздником!
В 2016 году мы уже организовывали проект «Селфи с мамой», и он прошел на ура.
Белый дом: было бы чрезвычайным, если бы лично Путин попал под санкции
На регулярном брифинге журналисты задали вопрос, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов.
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